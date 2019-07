Pedro Sánchez, a Podemos: "No necesitamos dos gobiernos en uno"

Sánchez ha querido defender su propuesta de cooperación con Podemos, pero marcando distancias dentro del Ejecutivo, en el que no se abre a contar con miembros de la fomación morada: “Es importante ofrecer un Gobierno y no un cogobierno. No necesitamos dos gobiernos en uno. Y no tengo un sentido patrimonialista del poder. En 12 meses he constituido un Gobierno con casi la mitad de independientes, de reconocido prestigio pero no afiliados al PSOE”.

El mundo no se para, #España no se para. Necesitamos un gobierno ya, trabajo y soluciones para hacer frente a los desafíos que enfrenta nuestro país. Voy a hacer todo lo posible para que haya un Gobierno en el mes de julio. #PedroSánchezT5 pic.twitter.com/BiHUeXDxBm



Para evitarla, Sánchez ve “la solución a esta fragmentación en construir un Gobierno progresista que no dependa de los independentistas”. Aquí ha hecho un nuevo llamamiento a “las fuerzas que se denominan de Estado: PP y Ciudadanos. Para no depender de los independentistas es evidente que deben no apoyar pero sí permitir este Gobierno. Luego que hagan toda la oposición que quieran, pero no deberían bloquearlo. Ese es el primer pacto de Estado que podríamos alcanzar. Hay que garantizar un mandato sereno y estable que garantice sacar adelante más Pactos de Estado que son fundamentales para el país”, ha recalcado.

Sánchez no ceja en su empeño de conseguir los apoyos para la sesión del 22-23 de julio. Por ello volverá a reunirse con Pablo Iglesias, este martes, y con Pablo Casado ya la próxima semana. Con quien no lo hará es con Albert Rivera, que ha vuelto a negarse a acudir a la llamada presidencial. Esta actitud ha sido criticada por el líder socialista: “Yo he tenido siempre profundas discrepancias con Mariano Rajoy, pero cuando me llamaba, iba por respeto institucional y por no perder las formas. Ningún líder político debe eludir esa responsabilidad”, ha lanzado como mensaje al presidente de Ciudadanos.

La polémica en Navarra ha llevado a Pedro Sánchez a negar cualquier negociación de su formación con Bildu: “En absoluto lo hemos hecho. Y el PSOE no ha hecho nada nuevo, antes del 26-M había un Gobierno y Bildu ya estaba en la Mesa. Ahí PP y Cs llevan mucho tiempo sobreactuando y vertiendo críticas injustificadas. En Pamplona hoy no hay Gobierno con Bildu porque así lo ha querido el PSOE. Y si hay un Gobierno progresista en Navarra no estará Bildu”.

Sobre la propuesta de Navarra Suma -la coalición de UPN, PP y Cs, capitaneada por la formación navarra-, ayudar a la investidura si deja gobernar en la Comunidad Foral a la formación regional, ha restado valor a su potencial apoyo: “Yo agradezco la oferta de Navarra Suma y del señor Esparza, pero son solo dos escaños. Yo hago un llamamiento a las fuerzas que pueden garantizar el gobierno”.