Errejón y el 'déjà vu' de Nueva Izquierda

Quizás tampoco sea muy “nueva izquierda” formar otro partido (Más Madrid) utilizando los recursos que te proporciona el partido por el que te vas a presentar a las inminentes elecciones autonómicas (Podemos), abandonar tu partido, traicionar a los compañeros que te habían apoyado como candidato (Pablo Iglesias) y a los militantes que te habían votado para que les representaras en la Comunidad de Madrid, pedir a los madrileños que confíen en ti, decir que tu proyecto es Madrid, y a la vuelta de la esquina dejar tirados a los madrileños para presentarte al Congreso (no solo Errejón y su corriente, también “carmenitas descalzos”, como diría Enric Juliana, como Marta Higueras, número 2 de Manuela Carmena). Quizás no sea muy “nueva izquierda”, solo quizás.

También nos produce un déjà vu la “nueva izquierda” de Errejón cuando apoya y aprueba pelotazos urbanísticos como la Operación Chamartín, en contra de los vecinos y para beneficio de las élites financieras, como aquella vieja Izquierda Unida Comunidad de Madrid (IU-CM) que participaba gustosamente en las operaciones de Bankia, con Moral Santín y su tarjeta black como máximo exponente. De aquella vieja IU-CM procede Inés Sabanés, quien apoyó como portavoz municipal de IU-CM la recalificación de los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde ahora se ubica el Cuatro Torres Business Area, el gran pelotazo urbanístico de Florentino Pérez.

Tampoco suena a “nueva izquierda” la obsesión de algunos de sus miembros por el calor confortable del sillón público, ni la falta de palabra y principios. Podríamos citar varios ejemplos, pero quedémonos con tres, por paradigmáticos y ligados, que precisamente vienen de aquella IU-CM:

Tania Sánchez era candidata de IU-CM a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015, apoyada por la nueva generación dirigente que encabezaba Alberto Garzón. Meses antes de las elecciones, tras haber sido elegida por su militancia, dio una rueda de prensa anunciando que dejaba IU. Aún resuena una frase: “No, punto. No vamos a entrar en Podemos. Lo puedo decir otra vez. No, punto. No vamos a entrar en Podemos”. En aquella escisión estaba acompañada por, entre otros, Jorge García Castaño, concejal de IU-CM en el Ayuntamiento de Madrid y aspirante a candidato en la lista de Manuela Carmena por Ahora Madrid, y por Hugo Martínez Abarca.

No, no se iban a Podemos, dijeron. Pero fundaron la plataforma Convocatoria por Madrid y se integraron en las listas de Podemos, con Errejón nada contento por su supuesto perfil izquierdista, y enfrentándose en las elecciones a IU, tanto en las autonómicas (para las que Sánchez era la candidata hasta unos meses antes) como en las generales. Una vez fueron elegidos diputados Tania Sanchez (en el Congreso) y Martínez Abarca (en la Asamblea de Madrid), y García Castaño concejal en el Ayuntamiento de Madrid, disolvieron Convocatoria por Madrid y se integraron en Podemos. No, no se iban, habían dicho. Punto.

Durante el gobierno de Manuela Carmena ocurrieron cosas que no creeríais. Carmena echaba a Carlos Sánchez Mato (IU) de concejal de Hacienda por no arrodillarse ante el PP y las élites, y colocaba en su puesto a García Castaño, su ex compañero de IU. Sorpresa.