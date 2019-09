¿Es posible tener orgasmos mientras duermes?

Además influyen otros factores corporales. “Dado que el orgasmo requiere que aumente el flujo de sangre hacia el tejido eréctil y luego el regreso de esa sangre, es importante saber que durante la fase del sueño REM (movimientos oculares rápidos), la sangre fluye hacia el tejido eréctil, incluido el complejo clitoral. El cerebro es capaz de reconocer esa señal, excitarte y, después, hacerte sentir un orgasmo”, explica Laurie Mintz, profesora de Psicología de la Universidad de Florida y autora de Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters — And How to Get It.