Escrivá, sobre el cómputo: "Es una confusión. Bruselas no nos está pidiendo nada"

@joseluisescriva, ministro de @inclusiongob:



¿Con el nuevo sistema pueden caer las prestaciones?



"No, no y no. Rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso"



▶️