Ese racismo del que usted (no) me habla

Ser famoso no te libra de sufrir racismo. Jimmy Castro lleva más de 20 años apareciendo en series y programas de televisión y más de 32, su edad, siendo la diana de comportamientos racistas. Desde las bromas ‘inofensivas’ sin gracia hasta que le griten ‘mono’ desde las gradas de un campo de fútbol.

“Hay comentarios y bromas que desde hace tiempo no tolero, que me hacen recordar episodios conflictivos y despiertan en mí una alarma. Ya no dejo pasar la oportunidad de explicarle a la persona que lo dice por qué me sienta mal. Pero mucha gente se siente atacada y piensa que soy yo el que no tiene sentido del humor. La gente no sabe en qué circunstancias me he visto yo y por qué sus palabras me recuerdan a otros momentos. ‘Negrata’, ‘puto negro’... esa gente que intenta hacerse tu colega a partir de insultos. No le encuentro la gracia”, explica el actor.

Lo que empieza como una entrevista en la que Castro celebra cómo “la sociedad norteamericana ha conseguido movilizar a todo el mundo” en la lucha contra el racismo acaba con un discurso encendido, de rabia, en el que recuerda con dolor algunos de los episodios en los que le han humillado por el color de su piel: “He sentido racismo desde que tengo uso de razón y todavía lo vivo a día de hoy”.

“Muchas veces intentamos edulcorar las cosas para no decirlas como suceden, pero a mí me han intentado pegar y me he tenido que defender, y he tenido que correr y salir de un bar sin saber por qué, y escuchar de niño todo tipo de barbaridades. Y ahora lo veo con perspectiva y digo: ¿en qué mundo vivimos en donde a un niño se le gritan estas cosas? Que con 10, 12, 14 años eres un niño jugando a la pelota, ¿cómo puedes ponerte a gritar desde una grada ‘mono’, ‘cómo corres, negro, parece que te están persiguiendo’? Yo las he vivido, y es muy frustrante.

Recuerdo estar de niño con mi madre, que es blanca, quedarme dormido a su lado y que una señora se acerque a decirle a mi madre: ‘Cuidado con estos, que vienen a robarnos’. Por la calle me han dicho ‘vete a tu puto país’, cuando encima soy de aquí. Cuando ya salía en la tele, estaba con unos amigos en un local y nos dijeron que nos teníamos que ir porque me iban a pegar. ¿Cómo que nos teníamos que ir porque me iban a pegar?

Hace un año o dos me pasó otro episodio de estos. Hacía mucho que no me prohibían la entrada a un sitio sin darme mayor explicación. Había un evento de libre acceso en el centro de Madrid. Y el de la puerta me dice: ‘No, tú no puedes entrar’. Y empiezo a ver que la gente sigue entrando... No me podía creer que estuviera pasando eso. ‘¿Por qué no puedo entrar, si estás dejando pasar a la gente?’, le pregunté. ‘Tú no puedes entrar’. Y me tenía parado en la puerta. Ya hay un momento en el que el tipo se acerca a un palmo de mí y me dice: ‘La gente como tú huele mal’. Me sentó fatal, me dio mucha pena me violentó muchísimo”.