Esos políticos tan machotes

Cuando elegimos a nuestros representantes, y sobre todo cuando lo hacemos pensando en quién va a ocupar la Presidencia del Gobierno, lo hacemos teniendo en cuenta no solo su proyecto político, sino también qué tipo de liderazgo representan. Es decir, en la determinación de nuestro voto acaban teniendo un peso esencial los modos y las maneras, las palabras y hasta los silencios, con que se definen ante la ciudadanía quienes pretenden convencernos de su capacidad para hacer posible la convivencia pacífica, el progreso económico, la justicia social y, en fin, aunque suene a utopía, la felicidad de los gobernados.

Después de escuchar en las últimas semanas a quienes aspiran a convertirse en presidentes de todos los españoles y todas las españolas, mis dudas en cuanto a quien me gustaría que nos gobernase se han ido despejando. Entre otras cosas, porque como sabiamente apuntaba hace unos días Iñaki Gabilondo, no me gustaría que este país acabe pareciéndose cada vez más a la casa de Bertín Osborne. Sin entrar a valorar los excesos directamente inconstitucionales de los candidatos de Vox, y siendo consciente de los vaivenes de un Rivera al que hace tiempo le vimos el plumero (por mucho que de manera perversa haya querido hacer de Clara Campoamor un referente imposible), me han parecido singularmente insoportables las palabras y los tonos de un Casado desatado que, al ver como la extrema derecha le gana terreno, se ha convertido en un vocero mal educado y agresivo. Un machito chulote que, pese a su rostro de niño bueno, nos muestra con sus gestos y discursos cómo es el hombre que no deberíamos ser.