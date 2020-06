España abre sus puertas a los turistas y a los contagios

Conscientes de que la opción de mantener el país cerrado al turismo — un sector que aporta el 12% del PIB — no estaba sobre la mesa, ambos han sopesado los riesgos, han calculado los pros y los contras... y su conclusión es que las medidas de prevención podrían no ser suficientes.

Los expertos consultados por El HuffPost no ocultan sus dudas. “El turismo seguro no existe. El único turismo seguro es el que no se produce”, responde tajante Javier Padilla, médico de atención primaria y autor de Epidemiocracia (Capitán Swing), cuando se le pregunta por el tema. “Cuando hay más gente, hay más probabilidad de que haya casos, y cualquier situación que aumente las posibilidades de transmisión tiene que centrar nuestra atención”, asegura Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

A esta ‘desigualdad’ epidemiológica se suma el hecho de que las regiones que suelen acoger más turistas son las que menos incidencia de casos han tenido en España, algo que ahora las vuelve más vulnerables.

Madrid deja de ser epicentro

“En comunidades como Baleares o Canarias la inmunidad es muy baja, así que es posible que el foco de la epidemia en España, que hasta ahora ha sido Madrid, se deslocalice a otras regiones”, vaticina Padilla. “No me extrañaría que dentro de un mes estuviéramos hablando de un brote relativamente importante en alguna zona de Mallorca, por ejemplo, y esperemos que tengan la capacidad para controlarlo”, comenta.

Desde mediados de mayo, se ha incrementado notablemente la capacidad de detección y control de brotes, pero, aun así, Sanidad sólo detecta el 20% de los casos de coronavirus que se producen en España, y sólo conoce el origen del 60% de ellos.

Olvídense del número cero

El autor de Epidemiocracia explica por qué se debe desechar la idea de que vamos “hacia un escenario de ‘contagios cero’” similar al que persiguen países como China. “Hemos renunciado a ese escenario porque probablemente no podíamos permitírnoslo. Como no podemos pasar sin el turismo, tenemos que salir del confinamiento, y como tenemos que abrir, hay que conformarse con tener un cúmulo de casos constante que no va a llegar a ser cero hasta que no haya solución definitiva a la pandemia”, afirma Padilla.

“La medida más efectiva para que haya una transmisión ligada al turismo es evitar que haya turismo”, zanja. “Pero si tuviera que elegir una medida para la detección precoz y la ‘reducción de daños’, aunque no sea cien por cien efectiva, diría que la de exigir al viajero una PCR negativa en las 48 horas previas a volar, y que sea en origen, no en destino”, propone. Esto, de momento, ha sido descartado por el Ministerio de Sanidad, que sí hará pruebas PCR en caso de que Sanidad Exterior lo estime necesario tras la evaluación general a la que someterá a todo pasajero.