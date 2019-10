España no necesita nuevas empresas, necesita grandes empresas

Si analizamos las economías más consolidadas y menos vulnerables del mundo,estas poseen un mayor número de grandes empresas. Es decir, la gran empresa dota a los países más fuertes económicamente de una mayor robustez y solidez para afrontar situaciones no convencionales en el escenario económico, propiciando una mayor seguridad para el país. Pero este diagnóstico parece que, en España, sigue sin gustar, pues el estigma de creer que los grandes empresarios representan el lado más malvado de la sociedad gana al de la robustez y la solidez de la economía.

En resumen, poseer un tejido empresarial compuesto por grandes empresas es un objetivo a tener en cuenta. De acuerdo con el último estudio que he realizado sobre este tema, las grandes empresas no solo son mas robustas, sino que pagan un mayor número de impuestos, contratan a más personal y dotan a sus empleados de salarios más cuantiosos. Con los datos en la mano, podemos concluir diciendo que España, en estos momentos, no necesita seguir creando empresas, sino hacer más grandes aquellas que se crean, incentivando así una mayor contratación a largo plazo, así como la dotación de mayor robustez ante las situaciones no tan favorables para nuestra economía.

