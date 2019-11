España: país de emigrantes

Aaftab Sheikh via Getty Images

A la hora de analizar objetivamente los datos actuales sobre saldos de flujos migratorios hemos de tener en cuenta que muchas personas retornadas acaban volviendo a emigrar, y que muchas de las personas inscritas como residentes en el extranjero son personas con nacionalidad española nacidas en su país de acogida (aprox. el 66% de las inscripciones consulares son nacimientos) y que un 67% de las personas registradas son nacionalizadas españolas. También se ha de mencionar que un número importante de españoles residentes en el extranjero, ya sea a corto o largo plazo, no se registra como tal en su Sección Consular correspondiente, por lo que las cifras que se manejan desde el INE son normalmente menores a las reales.

Estos datos, en cualquier caso, no cambian nuestra condición histórica y actual de país de emigrantes. Cabe destacar que, aunque según el INE en la actualidad residan unas 4.562.962 personas de origen no español en el Estado, la cifra se ha rebajado considerablemente. En el 2011 era de 5.751.478 personas y hasta el pasado año no se registró un aumento del número de llegados a España. Esto supone un descenso de casi 1.200.000 personas, mejor apreciado en la siguiente gráfica procedente del INE.