Españoles luchando por el reconocimiento de su nacionalidad… ¿a la tercera va la vencida?

Photitos2016 via Getty Images

Mucha de nuestra vida gira obligatoriamente alrededor de este minúsculo virus. Parece que nada fuera del ámbito de la enfermedad y la leyes y reglas a raíz de la COVID-19 sucede, y las noticias ajenas al virus pasan de puntillas por nuestros periódicos y televisiones.

Gran parte del foco mediático durante la semana pasada para el colectivo de la emigración española en todo el mundo fue sin duda la reunión en el Senado de la Comisión de Exteriores, con la asistencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María Aránzazu González Laya.

En esta sesión la senadora de En Común Podem Sara Vilá volvió a defender a nuestro colectivo no solo en la reivindicación de la eliminación del voto rogado, que esperamos como agua de mayo, aun cuando volverá otra vez a llegar tarde para las elecciones en Euskadi y Galicia, también habló de otra ley más desconocida para nuestros compatriotas en suelo español, pero de gran importancia para los españoles, principalmente en Iberoamérica.

Sara Vilá ha sido la cabeza visible representando y defendiendo los intereses de aquellos españoles que no tienen reconocida su nacionalidad y que a través de organizaciones como el Centro de Descendientes Españoles unidos (CEDEU) han estado reivindicado corregir las injusticias que originó la última ley en esta materia, la Instrucción adicional 7ma de la ley 52/2007 (Memoria Histórica) que se olvidó de las mujeres nacidas antes de 1978 o que perdieron la nacionalidad española al casarse con extranjeros, o aquellos jóvenes que no solicitaron su deseo de conservar la nacionalidad tras cumplir 21 años, o que dejaron familias divididas donde unos hijos son españoles y otros no por ser mayores o menores de edad… entre otros casos. Se vuelve necesaria una reforma al código civil que venga a reparar estos casos sin dejar atrás a aquellos reconocidos en anteriores leyes para poder estar a la altura de países como Italia, Portugal o Alemania, que han sido más generosos que España en estos reconocimientos de nacionalidad.

Leyes que discriminaron a las mujeres que perdían su nacionalidad al casarse, pero no sucedía al igual con los varones, reflejando la misoginia de nuestros reguladores y el machismo en nuestras instituciones. Mejor tarde que nunca para rectificar errores pasados.

No una, ni dos, sino tres veces ya ha presentado la senadora la propuesta de ley para corregir la ley actual para descendientes de españoles nacidos en el exterior. El esfuerzo se repitió en junio de 2018 (aprobada por unanimidad en el Senado), septiembre de 2019, y la última el pasado 17 de diciembre.