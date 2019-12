'Esperando a Godot', nuestro sentido sin sentido

Esperando a Godot es un clásico del siglo XX escrito por Samuel Beckett. Un hito cultural. Una obra compleja y extraña que, aunque se repone mucho, es difícil de montar. Un reto para los equipos artísticos que vuelven una y otra vez a ella porque les ofrece muchas posibilidades de jugar en escena. Jugar para contar el misterio humano, nuestro sentido sin sentido. Es ese juego el que se puede ver en este montaje que ahora se encuentra en el Teatro Bellas Artes. Un juego hecho de buenos actores que apayasados dotan de interés y de humor esta historia de dos personajes que esperan. ¿A quién? No se sabe. ¿Dónde? Tampoco. ¿Quiénes son? Aún menos.

La historia es sencilla. Dos personajes se encuentran en un cruce de vías de tren. Una de ellas cortada, bloqueada, por un árbol. Se saludan y se hablan como si fueran viejos conocidos. Se conocen no solo de nombre. También sus dolencias. Sus molestias. Su halitosis. Su olor a pies. Seres solitarios que buscan en el objetivo común, la compañía del otro, con el que entretener su espera.

El caso es que parece que no pasa nada, pero la historia interesa. No pasa nada, pero pasa el tiempo. No pasa nada, pero se suceden los diálogos. No pasa nada, excepto el día que precede a la noche. Y en ese no pasar, en ese no suceder, curiosamente pasa de todo. Y todo lo que pasa es humano. Desde la fragilidad de los cuerpos a la de los sentimientos y los pensamientos. Los humanos como seres necesarios y necesitados que se encuentran en un mundo extraño.

Para que ese pasar atraiga, divierta y entretenga al público necesita en escena buenos equipos artísticos. Este montaje los tiene. Empezando por su actor protagonista, Pepe Viyuela. Actor popular. Querido por el público desde que fuera uno de los protagonistas de la serie Aida. Apreciado y alabado por la crítica. En un papel que parece hecho a su medida pues necesitando un actor de fuste, necesita también un payaso que no se apayase. Y, como se sabe, este actor es un clown extraordinario.