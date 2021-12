Esperanza Aguirre dice que no tiene nada en contra de Yolanda Díaz salvo este detalle

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada este domingo en el programa La Roca de LaSexta, presentado por Nuria Roca, quien le ha preguntado por la actualidad política del país.

Además de por el PP y la guerra interna, sobre la que ha pedido a Pablo Casado que termine con el enfrentamiento que mantiene con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso; Aguirre se ha pronunciado por otro nombre propio: Yolanda Díaz.

Preguntada por el perfil de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Esperanza Aguirre se ha referido así a ella cuando la presentadora la ha comparado con Ayuso:

“Creo que comparar a Ayuso con Yolanda Díaz es comparar a una persona votada abrumadoramente por los madrileños con una persona que iba en una lista. Vamos a ver qué pasa si ella encabeza ese proyecto que dice que va a encabezar. No lo sé, no tengo nada contra ella salvo que es comunista y no me gustan los comunistas”.