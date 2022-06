Espinosa de los Monteros dice que Bildu no debería ser legal y Oskar Matute responde en 5 palabras

La izquierda abertzale ha pactado varias enmiendas con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como la ampliación del límite temporal de 1978 a 1983 para poder revisar más casos, y pese a que con ERC aún no se ha cerrado ningún acuerdo.

Ha afirmado Espinosa de los Monteros que “la memoria es individual y no se puede borrar, ni editar ni cambiar por decreto y mucho menos poner el epíteto de democrática cuando lo que es un revisionismo histórico oficial más propio de regímenes totalitarios”.

Para el portavoz de la extrema derecha esta norma “encima viene condonado por el brazo político del grupo terrorista ETA”. Y ha afirmado: “Si tuviéramos un mínimo de decencia, primero, Bildu no sería un partido legal en este país. Segundo, no estaría representado en este Congreso y tercer, bajo ningún concepto, formaría parte de la dirección del Estado como lo forma con este Gobierno que a mí todavía me da vergüenza”.