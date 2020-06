Esta imagen de 'MasterChef' es de lo más comentado de la noche: muchos se han acordado de Samantha

MasterChef 8 se acerca a su final. El talent culinario de TVE alcanza sus últimos programas, pero no por ello se aleja de la polémica y los comentarios en redes sociales. Este lunes el programa recibió la visita del diseñador Lorenzo Caprile, que acompañó a los concursantes en la prueba de exteriores durante un cocinado para Cruz Roja, donde es voluntario.

El modisto hizo aparición para echar un rapapolvo a los concursantes por la tardanza preparando los platos, digno de su programa Maestros de la costura (La 1). “A ver, sé que este no es mi programa, pero esto es Cruz Roja, yo soy voluntario y no voy a permitir que las personas que están esperando esta comida coman a destiempo, ¿me estáis oyendo? Os veo con una pachorra tremenda, ¿pero os dais cuenta de la prueba que estáis haciendo?”, les recriminó.

“Vais a dar de comer a gente que a lo mejor no ha comido en una semana. No me vais a dejar mal delante de Cruz Roja. No vais a llegar a tiempo”, les gritó. Tras oír su bronca, aparecieron los jueces del programa que le preguntaron por sus gritos y decidieron tenerle en cuenta para echar una mano a los concursantes con los platos.

Caprile y Pepe Rodríguez se enfundaron los guantes y se pusieron a cocinar, algo que ha sido muy comentado entre los seguidores del programa, que echaron de menos que Samantha Vallejo-Nágera cocinase, algo que ha hecho en pocas ocasiones en el formato.