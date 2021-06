Estaba claro que iba a suceder: Vox reacciona a lo que ha hecho la selección antes del partido

Era una de las dudas previas al debut de la selección española en la Eurocopa. El combinado de Luis Enrique ha jugado este lunes su primer partido ante Suecia, pero durante todo el día ha habido una pregunta que ha rondado por la cabeza de muchos.

No, no ha sido el once que iba a sacar el técnico y si Gerard Moreno iba a ocupar el puesto de delantero o iba a serlo Álvaro Morata, como finalmente ha sido.

La pregunta más repetida ha sido si España se iba a arrodillar para respetar el movimiento ‘Blake Lives Matter’. Finalmente no se ha hecho, algo que ha generado mucho revuelo en redes.

Vox, la formación ultraderechista que preside Santiago Abascal, ha estado durante todo el día pidiendo que no se arrodillaran, así que han celebrado que finalmente no lo hicieran.