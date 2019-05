Este es el calendario de estrenos de Disney para los próximos 8 años

Mark your calendars: new films from @starwars , @MarvelStudios , @Pixar , and more have been announced! https://t.co/9Gkpjy5gpr pic.twitter.com/Ms0Szw9tQt

El diciembre de 2017, Disneyanunció una nueva trilogía de Star Wars, comandada por Rian Johnson, director y guionista de Los últimos Jedi. Ahora le pone fecha: el primer capítulo se estrenará el 16 de diciembre de 2022; el segundo, el 20 de diciembre de 2024 y el último, el 18 de diciembre de 2026.

Otras películas que aspiran a repetir los éxitos de sus antecesoras son las de las secuelas de Avatar, que llegarán a las grandes pantallas en diciembre de 2021, 2023, 2025 y 2027.

La factoría seguirá ofreciendo tres títulos de Marvel por año y continuará con las adaptaciones de clásicos. Este es el calendario completo por años:

2019

05/10/19: Tolkien (FSL)

24/05/19: Aladdin (DIS)

07/07/19: Dark Phoenix (FOX)

21/06/19: Toy Story 4 (DIS)

07/12/19: Stuber (FOX)

19/07/19: El Rey León (DIS)

08/09/19: El arte de correr bajo la lluvia (FOX)

23/08/19: Listo o no (FSL)

20/09/19: Ad Astra (FOX)

10/04/19: La mujer en la ventana (FOX)

18/10/19: Maléfica: La amante del mal (DIS)

15/11/19: Ford v. Ferrari(FOX)

22/11/19: Frozen 2 (DIS)

20/12/19: Star Wars: The Rise of Skywalker (DIS)

12/25/19: Spies in Disguise (FOX)

2020

01/10/20: Underwater (FOX)

14/02/20: Sin título Kingsman Movie (FOX)

21/02/20: Call of the Wild (FOX)

03/06/20: Adelante (DIS)

03/27/20: Mulan (DIS)

03/03/20: Los nuevos mutantes (FOX)

01/05/20: Marvel sin título (DIS)

29/05/20: Aves Artemis (DIS)

19/06/20: Animación Pixar sin título (DIS)

07/03/20: Free Guy (FOX)

17/07/20: Bob’s Burgers (FOX)

24/07/20: Jungle Cruise (DIS)

14/08/20: The One and Only Ivan (DIS)

10/09/20: Death on the Nile (FOX)

06/06/20: Untitled Marvel (DIS)

11/25/20: Untitled Disney Animation (DIS)

12/18/20: West Side Story (FOX)

23/12/20: Cruella (DIS)

2021

21/02/21: Marvel sin título (DIS)

03/05/21: Nimona (FOX)

12/03/21: Disney Live Action sin título (DIS)

05/07/21: Marvel sin título (DIS)

05/28/21: Untitled Disney Live Action (DIS)

18/06/21: Untitled Pixar Animation (DIS)

07/09/21: Untitled Indiana Jones (DIS)

07/30/21: Untitled Disney Live Action (DIS)

10/08/21: Untitled Disney Live Action (DIS)

11/05/21: Untitled Marvel (DIS)

24/11/21: Untitled Disney Animation (DIS)

12/17/21: Avatar 2 (FOX)

2022

18/02/22: Marvel sin título (DIS)

18/03/22: Pixar sin título (DIS)

06/05/22: Disney Live Action (DIS)

17/17/22: Pixar sin título (DIS)

07/ 22/08: Untitled Disney Live Action (DIS)

29/07/22: Untitled Marvel (DIS)

10/07/22: Untitled Disney Live Action (DIS)

11/04/22: Untitled Disney Live Action (DIS)

11/23/22: Animación de Disney sin título (DIS)

12/16/22: Star Wars sin título(DIS)

2023

02/17/23: Untitled Disney Live Action (DIS)

22/12/23: Avatar 3 (FOX)

2024

20/12/24: Untitled Star Wars (DIS)

2025

12/19/25: Avatar 4 (FOX)

2026

12/18/26: Untitled Star Wars (DIS)

2027

12/17/27: Avatar 5 (FOX)