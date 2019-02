Los malos funcionan, también en Disney. Los espectadores se rindieron en 2014 a la famosa villana Maléfica, interpretada por Angelina Jolie. El éxito fue tal que tendrá una segunda parte. A la factoría de sueños le ha funcionado la fórmula y prueba de ello es que repetirá la estrategia con Cruella, la cinta sobre la antagonista de 101 Dálmatas a la que encarnará Emma Stone.

Ahora, la compañía lo explotará en otro formato: la serie Disney Villains. Según ha publicado Production Weekly, Disney prepara una producción que reunirá a todos los villanos de sus películas más famosas, y esta vez los protagonistas serán ellos.

Como publica el medio especializado en la industria del cine y la televisión, la serie se emitirá en Disney+ —el canal en streaming que la compañía lanzará a finales de este año— y la producción comenzará en el segundo trimestre del año que viene en Dublín (Irlanda), concretamente en los estudios Ardmore. Lo que se desconoce por el momentos es si decidirán llevarla a cabo con animación o en acción real.

