Esto es lo que nadie te cuenta de tener herpes

Tengo que ser justa con la persona que me contagió el herpes y admitir que probablemente él tampoco sabía que lo tenía. No todo el mundo se da cuenta de que sus llagas en la boca son herpes y yo no estuve muy espabilada al no preguntarle. Ni siquiera sabía que tenía que hacerlo y, como hacen muchos, no utilizamos ninguna protección para practicar sexo oral.