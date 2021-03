Preguntas y respuestas sobre la nueva normativa de las mascarillas: esto es lo que debes saber

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images Una mujer pasea con mascarilla por Granada.

Este miércoles ha entrado en vigor la nueva ley sobre el uso de mascarillas que ha desatado la polémica. Esto es todo lo que necesitas saber:

¿Qué cambia?

Será obligatorio el uso de mascarillas aun manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros en la vía pública y en espacios al aire libre. Lo que implica, por ejemplo, parques, playas o piscinas.

En realidad, se trata de una norma que ya se cumplía en la vida cotidiana por la entrada en vigor de diferentes normativas autonómicas que habían eliminado esa distancia de seguridad y obligaban a portar mascarilla fuera cual fuera la distancia interpersonal.

¿Es definitiva?

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó este martes que el Consejo Interterritorial de Salud repasaría los preceptos de la norma por si fuera preciso matizar alguno de ellos.

Por su parte, este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado que la propuesta será revisada de cara a la reunión de la próxima semana.

¿Están de acuerdo todas las comunidades?

No. Según ha adelantado El País, fuentes conocedoras de la reunión del Consejo de Salud han avanzado la oposición de algunos de los participantes, por considerarla “obsoleta”, lo que dará lugar a la creación de una mesa técnica para interpretar la ley.

Baleares ha sido una de las CCAA que han mostrado su oposición defendiendo que en su territorio no será obligatoria ni en playas ni en piscinas. “Entendemos que con la normativa que tenemos vigente y el decreto que está en vigor se pueden mantener las medidas autonómicas. Nuestra normativa no se ha visto superada porque hay una frase en la ley estatal que indica ‘con arreglo a las autoridades sanitarias’. Nuestros servicios jurídicos entienden que nuestra normativa no se ve superada por la estatal y se mantiene en vigor nuestras medidas en estos días”, ha explicado este miércoles la consejera de Salud, Patricia Gómez.

¿Qué alegan?

El Gobierno justifica que, con la evidencia reciente sobre transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles, el uso de mascarillas no puede quedar supeditado a no poder garantizar la distancia de 1,5 metros.

“En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público”, indica la redacción final de la ley publicada en el BOE.

¿Qué se mantiene?

La ley no ha sufrido modificación respecto al texto inicial en cuanto al uso de las mascarillas en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los turismos no son convivientes.

La obligatoriedad en todos los supuestos anteriores no es aplicable a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

¿Hay que ponérsela también para hacer deporte?

No. “En el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre y en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, no será exigible”.