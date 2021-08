Por qué Estopa se ha convertido en icono de la clase obrera

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

Sin olvidar de dónde vienen: el apoyo ante el cierre de Nissan

La realidad de la clase obrera sin ser canción protesta

Sobre este tema, contaron en una entrevista a El Confidencial que nació del “enfado” ante las críticas que hacían los políticos a la población tras la crisis económica de 2008 con argumentos como que “vivían por encima de sus posibilidades”. “Es que me tocaba mucho la moral. Esta canción tiene como tres o cuatro años, no sé si acababa de entrar Rajoy al Gobierno o fue al final de Zapatero. Yo me indigno con muchas cosas, pero no puedo expresar mi indignación como artista. Como persona sí, pero no como artista”, señaló Jose.