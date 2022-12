Estreptococo A: síntomas, vacunas, tratamiento y cómo se contagia

¿Qué son los estreptococos?

¿En qué se diferencia el grupo A?

¿Cómo se contagia este estreptococo y cómo puedo evitarlo?

¿Cuáles son los síntomas?

¿Cómo se agrava esta infección y qué supone?

¿Qué conlleva la enfermedad invasiva y sus dos formas más graves?

¿Cómo puedo saber si estoy infectado?

En el caso del cultivo, tarda en mostrar si crecen bacterias estreptocócicas del grupo A a partir de la muestra. No obstante, aunque tomen más tiempo, se pueden identificar infecciones que las pruebas rápidas no detectan. Es importante hacer cultivos en los niños y adolescentes porque las infecciones de garganta por estreptococos no tratadas pueden causarles fiebre reumática. Los adultos generalmente no necesitan cultivos de garganta después de una prueba rápida negativa. Esto se debe a que generalmente no están en riesgo de presentar fiebre reumática tras una infección de garganta por estreptococos.