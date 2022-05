Eurovision Party: ideas para organizar la mejor fiesta

Son muchos lo que esperan esa noche con ansiedad, disfrutando de una auténtica Eurovision Party. ¿Quieres organizar una inolvidable noche en la que no falte de nada? Aquí algunas ideas —además de comida, bebida y muchas ganas de pasarlo bien— para convertir esa noche en la gran noche eurovisiva:

Monta un ‘photocall’ de bienvenida

No hay mejor manera de empezar la fiesta que hacer posar a tus invitados ante un photocall. Puedes decorarlo con fotos de los ganadores de otras ediciones, con el título de las canciones españolas que han participado o, sencillamente, con frases eurovisivas: 10 points, Europe’s living a celebration...

Todos con su disfraz

Banderas y banderas de los países

En forma de guirnaldas, de servilletas, como banderines adornando minibocadillos... banderas de los países concursantes no pueden faltar esa noche.

picture alliance via picture alliance via Getty Image

picture alliance via picture alliance via Getty Image

¡Un karaoke!

Si el motivo de la fiesta es el Festival de la Canción de Eurovisión, ¿qué es lo que no puede faltar? Pues eso, un karaoke para amenizar el antes y el después. Y no, no tienes que comprarlo nuevo, puedes hacerte con uno de segunda mano, mucho más económico e igual de divertido.