Exigían 20.000 euros a Víctor Sánchez del Amo a cambio de no difundir su vídeo sexual

Quality Sport Images via Getty Images

Quality Sport Images via Getty Images Víctor Sanchez Del Amo, el pasado 20 de octubre, durante un Deportivo-Málaga.

Víctor Sánchez del Amo, hasta hace dos días entrenador del Málaga CF, fue extorsionado para que no se difundiera su vídeo sexual, el que al final le ha llevado a ser destituido, cuando ha sido víctima de un delito. Según ha publicado hoy el diario malagueño SUR, ha sufrido un caso de sextorsión, que consiste en chantajear a la víctima para que pague una suma de dinero si no quiere que se difundan imágenes comprometedoras. “Al parecer, le exigían 20.000 euros a pagar en bitcoins (moneda virtual) a cambio de no publicar las imágenes”, sostiene este medio.