Drogas, putas y religión: las letras de Extremoduro que hoy les costarían críticas

Si de algo han estado cargada la filosofía de Extremo han sido de poesía. Pero no han faltado expresiones crudas y críticas y letras que si se hubiesen hecho 30 años después habrían sido objeto de debate en Twitter. Esa misma red social que los ha convertido en trending topic durante más de 10 horas después de anunciar su separación, pero con la que su líder no es fan. “Como no tengo redes sociales puedo opinar lo que me salga de los cojones, porque luego no me voy a estar agobiando por lo que diga la gente”, dijo Iniesta en una entrevista a eldiario.es en 2018.