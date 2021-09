La factura política

¿Qué está pasando con la luz? ¿Por qué la factura no deja de subir? ¿Quién está detrás? ¿Por qué no se logra bajar? ¿No se puede hacer nada más? ¿Por qué nunca se entiende? ¿Esto no va a parar? ¿Romperá a la coalición? ¿Quién es el culpable? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Eso siempre los consumidores…

La factura de la luz se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del verano, pero sigue al alza en septiembre. No es un tema que se olvide. Este viernes se fija en los 137,7 euros por megavatio hora, un 1,8% menos que el jueves, pero tras cuatro días de récords históricos consecutivos. Las causas se siguen explicando por el encarecimiento del gas (que marca el máximo del pool energético), la subida de los derechos por emisiones de CO2, las altas temperaturas y el incremento de la demanda por la recuperación económica.

Pero los ciudadanos ven cómo se paga en el mercado mayorista por la tarifa regulada se triplica respecto al mismo viernes de septiembre del año pasado. Y se ha convertido en el elemento central de la política durante estos días, con un Gobierno incapaz de controlar el precio y sumido en una fuerte división interna por el tema, mientras la oposición se ha echado al cuello de Pedro Sánchez para vampirizar la subida y convertirla en su principal arma de desgaste para el arranque del curso político.

El Gobierno señala en público que se han tomado medidas y que se seguirán tomando para intentar frenar la escalada, pero en privado la parte socialista empieza a dar por hecho que habrá que implementar nuevas porque las que hay son insuficientes. Hasta el momento se ha intentado con medidas relacionadas con la fiscalidad (como la rebaja del IVA de 21 al 10 por ciento y el impuesto de generación eléctrica). Pero eso no sirve y además la empresas eléctricas no están demostrando la empatía que les ha pedido la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En el Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, creen que deben hacer más “pedadogía” y explicar más los pasos que se han dado, pero siguen insistiendo en que hay que abordar esta situación “compleja” con todas las garantías jurídicas y respetando el marco jurídico europeo. Pero los socialistas, según varios dirigentes del partido consultados, son conscientes del desgaste electoral que tiene este problema entre los votantes más vulnerables, el corazón ideológico de los partidos de la coalición. No obstante, hay malestar entre socialistas por la forma de actuar de UP.