¿Ustedes pueden permitírselo? España, no

Ayer me vino a la memoria una vieja campaña institucional contra la velocidad al volante, cuando nos llegó el impacto de la crisis petrolífera de 1973. Decía así: “Ahorre, aunque usted pueda pagarlo España no puede”. Lo recordé al oír a algunos de nuestros líderes políticos al hablar de retrasar la investidura a mediados de septiembre, dentro de dos meses y medio, dando por perdida la posibilidad de resolver el jeroglífico antes de fin de julio y ya sabemos que agosto no existe.

Puede que ese retraso resulte asumible para la actividad política, cuya tarea se cocina a fuego lento, pero no lo es para el resto de la sociedad. Esta sociedad sigue adelante porque tiene vitalidad y aguanta como nadie, pero hay un enorme número de decisiones empresariales y personales, públicas y privadas, que están detenidas, suspendidas o pospuestas en este tiempo político de espera. Sin olvidar la carga que arrastramos, pues llevamos varios años viviendo entre provisionalidades e incertidumbres políticas. Este país ha estabilizado la inestabilidad pero a un coste muy alto. No se puede esperar hasta otoño. Sería una falta de respeto a la ciudadanía y además sería una imprudencia. ¿Se imaginan que la sentencia del procés se hiciese pública y no hubiese gobierno o estuviésemos en campaña de unas nuevas elecciones?

PD: Las exigencias de Vox en la Comunidad de Madrid obligan al PP y a Cs a desnudarse por completo, hasta los calcetines. Va a ser muy interesante ver cómo escapa Rivera de este cepo.