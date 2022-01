Fatima Hamed da una tremenda respuesta a un dirigente de Vox que puso en duda su españolidad

Fátima Hamed Hossain, concejala y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, ha dado una contundente respuesta a Carlos Verdejo, portavoz de Vox, después de que dejase caer que ella es “promarroquí” y “defiende la yihad”.

En el Pleno de Presupuesto, Hamed no ha pasado por alto ese detalle lamentando “el discurso del insulto” y las “nulas aportaciones” de Verdejo.

“Está usted perdiendo muchas cualidades. Ni me ofende al hablar de yihad, que es su pretensión, ni me inmuta lo más mínimo que usted me llame a mí mora o lo deje caer o lo insinúe, porque no tiene el valor suficiente para hacerlo”, ha comenzado diciendo.

“Al final, es lo que usted pretende decir cada vez que usted dice promarroquí. Y hoy se lo tengo que decir. Usted cuando dice promarroquí me mira y usted está diciendo mora. Pues mire, ni me inmuta ni me afecta”, ha proseguido.

“Es más: muy mora, sí. Y muy española también y con mucho orgullo, con mucho más orgullo del que usted jamás podrá sentir porque no tengo ningún complejo”, ha zanjado Hamed.

Además, ha subrayado que no tiene que integrarse en ninguna parte porque forma parte de Ceuta. “Y esta ciudad, sin todas las piezas que componen el puzzle, no tendría ningún sentido”, ha rematado.