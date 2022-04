Feijóo es el nuevo Casado

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

En la noche del miércoles, según fuentes gubernamentales, Moncloa daba por hecho que el Partido Popular se iba al ‘no’. ERC tampoco se movía de esa posición. Muchos nervios, el decreto anticrisis estaba en el aire. Se avenían a tramitarlo como proyecto de ley, pero antes había que convalidarlo. No se trata de una norma cualquiera, sino de un paquete ambicioso y esencial en medio de esta crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Cuando se aprobó el real decreto por parte del Consejo de Ministros, parecía que todo el camino estaba despejado. ¿Cómo se iba a votar en contra de estas medidas?, se preguntaban directamente en La Moncloa. Pero dos factores no se calcularon bien: hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alberto Núñez Feijóo y la irrupción del caso Pegasus con el espionaje a más de sesenta personas vinculadas al independentismo.

Este segundo supuesto fue infravalorado en un primer momento por el Gobierno, en cuanto a sus repercusiones políticas, pero el independentismo cree que es muy grave y, además, se va a utilizar hasta el final. La relación con la Generalitat ha quedado bajo mínimos y este fin de semana reaccionaba el Ejecutivo, marchando de urgencia hasta allí el ministro Félix Bolaños. Pero la propuesta del Gobierno no convence al soberanismo: investigación interna en el CNI y otra llevada a cabo por el Defensor del Pueblo, además de la reactivación de la comisión de secretos oficiales con la inclusión de miembros de Esquerra y de Bildu.

ERC se ha ido a ese ‘no’ . Esto supone un durísimo golpe para el Gobierno, cuya estabilidad durante esta legislatura ha pasado en casi todos los momentos por los votos de los de Gabriel Rufián. Se ha salvado el match ball, pero si el decreto no hubiera salido, la legislatura hubiera estado al borde del precipicio. Este grupo es muy difícil de controlar, con muchas familias en Cataluña y con intereses muy variados. Además, supone el segundo gran varapalo desde los republicanos a Sánchez, después de haber votado hace unos meses en contra también de la reforma laboral.

En el Gobierno siguen insistiendo en que no se puede perder ese clima de diálogo en Cataluña, que no tienen nada que esconder y que no dan por roto el vínculo con Esquerra. Pero a los independentistas también les interesa políticamente esta situación, y también se quejan de son un partido ahora mismo espiado y menospreciado. Y les han sentado muy mal las explicaciones dadas por el momento por la titular de Defensa, Margarita Robles, en el punto de mira y la cabeza que quieren cortar desde Barcelona. Pero ella cuenta con el apoyo del presidente: “Por supuesto”, ha dicho el propio Sánchez al salir de la sesión.