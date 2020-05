Fernando Simón, contundente sobre la no cancelación del 8-M: "Está perfectamente explicado"

Dos meses y medio después, el 8-M sigue trayendo cola. Fernando Simón ha vuelto a defender la celebración de las manifestaciones feministas pese a las críticas de la oposición al Gobierno y las preguntas de la prensa tras las últimas noticias las tensiones entre la Guardia Civil y el Gobierno al hilo del evento.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se retrotrae al “3 de marzo”. “Ese día, el ministro de Sanidad firmó un oficio con unas recomendaciones sanitarias como celebrar eventos deportivos a puerta cerrada, no realizar eventos de masas con participación de personas procedentes de zonas de riesgo o no celebrar congresos médicos para evitar que el personal sanitario que debía estar disponible si se daba un incremento de contagios no estuviera fuera de su puesto y con riesgo de infectarse”, ha recordado.

Al hilo de esa instrucción del Ministerio, Simón ha señalado que “se recomendó no celebrar un evento de masas previsto para el día 6 –viernes– en el que iban a participar personas de alrededor de 120 países, varios de los cuales se consideraban entonces de riesgo”. “Este era un caso que encajaba con lo recogido en el oficio de Sanidad. Por ello, la unidad que yo dirijo, hizo la recomendación de su no celebración”, prosigue.