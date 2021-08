Fernando Esteso: "El cine del destape era feminista"

Carlos Álvarez via Getty Images

Carlos Álvarez via Getty Images El actor Fernando Esteso, uno de los actores más recurrentes de la comedia del destape.

Si por algo es conocido Fernando Esteso (Zaragoza, 1945) —además de por La Ramona— es por haber formado un tándem inseparable con Andrés Pajares en las comedias del destape, a finales de los setenta y principios de los ochenta. De hecho, dos de las películas más representativas del ‘género’ están protagonizadas por ambos, Los bingueros y Los liantes, ambas dirigidas por Mariano Ozores, el cineasta que creó a la pareja.

A esa época en la que los humoristas eran la pareja de oro de la comedia española se ha referido el actor en una entrevista en PAPEL, en la que ha asegurado que “el destape era inocente, se burlaba del hombre y era feminista”.

De hecho, en referencia a la polémica foto de C. Tangana rodeado de mujeres en un yate, Esteso afirma que que “la vida no sigue igual, sino peor”, ya que en el cine de la época “no se consideró que las actrices fuesen un producto carnal, porque todo se hacía a través del humor y de la risa”. “Te digo otra cosa: entonces no había manadas”, añade.

“El destape no era machista, porque a la mujer no se la vejaba, ni se hacía burla de la figura femenina. La burla era hacia el hombre, que siempre era un perdedor. Se critican aquellas películas, pero hoy por la calle ves a chicas vestidas de una manera que te violenta un poco”, opina el humorista.

Asimismo, el actor reconoce que participar en ese tipo de rodajes llegaba a resultar “muy violento”, porque ver desnuda a una actriz “era un shock para el espectador”, pero también para ellos, a pesar de que todo se preparaba “con muchísima delicadeza”, es decir, con poca gente del equipo en el set y evitando en la medida de lo posible repetir secuencias.

Preguntado por la escasez de papeles escritos para actrices mayores, Esteso simplemente ha contestado “está Marisa Paredes”, por lo que el periodista ha insistido en que ese ejemplo “no mejora la estadística”. Según la opinión del aragonés, el problema está en que cuesta asumir el hecho de “pasar de ser protagonista a un personaje de unas pocas sesiones”, un problema que él no tiene porque “es consciente” de sus 76 años, aclara.

Fernando Esteso ha revelado también que Pajares y él fueron los actores mejor pagados de España porque, además de actuar, invertían en la coproducción de sus películas, de las que se llevaban “un 13% de taquilla cada uno”. Además, ha desmentido su mala relación con su compañero, con el que asegura que siempre se le ha intentado enfrentar.

“Nos separamos porque las películas se empezaban a repetir y sentíamos que estábamos haciendo todo el tiempo lo mismo”, confiesa.

La receta de su éxito, asegura, es “no hacerse el gracioso”, y menos cuando entiende que el humor atraviesa una época complicada: “Ahora, para hacer chistes, tienes que pensar dónde no hay un colectivo, y entonces ya te puedes explayar”.