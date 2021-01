Fernando Simón, a la parrilla

Ya entonces se analizaban los puntos y las comas en la oratoria del epidemiólogo Fernando Simón, y se podía escuchar el rasgado de las vestiduras. Este médico tenía algo muy serio en su contra: la envidia de muchos políticos que no aguantaban de buen grado sus apariciones diarias en todas las cadenas de televisión y, poco a poco, según iba creciendo su fama, la de muchos médicos que, como el doctor Cavadas, pueden ser genios en su área de conocimiento pero no estar al tanto de los ‘algoritmos’ epidemiológicos.

Apunté la cita a bordo de un Airbús de Iberia, recogida de una de las revistas que dejan al pasaje. Es de Napoleón I y creo que sigue siendo de la mayor actualidad: “Usualmente me encuentro con la siguiente situación: con sabios que aún buscan la sabiduría y el saber y con estúpidos que creen haberla encontrado”. Me acordé de ella hace tiempo, justo cuando nada más empezar la pandemia ya en marzo del año pasado comenzaron a asomarse en tropel los sabios a los que aún les faltaban un par de hervores.

Y por eso van tan campantes hacía el ridículo. Desde el primer momento se vinieron ignorando algunas circunstancias relevantes para el análisis. Las opiniones eran zigzagueantes porque el coronavirus era zigzagueante; y poco a poco fueron apareciendo las primeras mutaciones. Y menos mal que la ‘nueva’ cepa inglesa, que no será la última en aparecer, no nació en España.

El detonante fueron unas declaraciones de la mayor normalidad: “Los profesionales sanitarios tienen un aprendizaje con respecto a la primera ola. Los gestores hacen mejores los circuitos de asistencia en los hospitales. Y obviamente los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo”. ¿Alguien puede encontrar algo raro en tan prudentes como atinadas palabras? La experiencia es la madre de la ciencia. Y poner en duda que la experiencia en la primera ola ha mejorado los resultados en las posteriores es una soberana estupidez. Si hubiese dicho lo contrario, que los médicos no aprendieron nada de la primera ola, que los gestores no tomaron nota de los problemas para mejorar los circuitos hospitalarios yo entendería que, en parte, pudieran tener razones para un enfado corporativo. ‘En parte’, porque como indican ciertas reacciones, algunos se empeñan en desaprender lo aprendido con tal de marcar la diferencia.

En las primeras semanas ya eran multitud los sabios, que sin embargo no han logrado sobresalir. Había una crítica generalizada acerca de si el Gobierno andaba con improvisaciones y estaba primando una progresiva apertura económica. Eso era organizar una matanza. Un genocidio. El reino de las fake caca. No hace falta que busquen este tipo de declaraciones en San Google Bendito. Pero si quieren entretenerse un rato, y hasta echarse unos sarcasmos, o experimentar el rubor de la vergüenza ajena, ya se los digo. Eran y son los aguerridos salvapatrias de siempre; que como siempre no tienen empacho en decir una cosa y su exacta contraria. ¿Qué me dicen de Isabel Díaz Ayuso?, ¿no es acaso una supremacista económica? ¿Y Martínez Almeida, que pasó de ser el mudito modoso a meterse en todos los charcos?

¿No intentan las autonomías populares combinar la lucha contra la pandemia con el mantenimiento de las actividades económicas? ¿No es lo que sostienen Alberto Núñez Feijóo en Galicia o Moreno Bonilla en Andalucía?

Sobre este debate tengo un ‘hilo’ en WhatsApp con un viejo amigo epidemiólogo andaluz, Andrés Rabadán: “La improvisación inteligente es lo mejor que se puede hacer. Decir que el gobierno improvisa, como si eso fuera malo, es no enterarse. El que critica la progresiva apertura económica es que no sabe que el hambre, y digo el hambre física puede llegar a continuación…”. “Los datos que dan todos los países están sesgados o directamente mienten. Como en las guerras, la primera víctima es la verdad”. “Cuando me piden opinión experta sobre qué va a pasar respondo que no lo sé, porque para toda buena ecuación matemática se necesita conocer y ponderar muchos factores, y aquí hay muchos que no se saben, y los que sí se conocen son muy difíciles de ponderar”.

Y un consejo que los videntes políticos que compiten con Esperanza Gracia no han tenido en cuenta en jamás de los jamases: “Que el Gobierno se vuelque en medidas sociales y proponga un pacto de Estado para el futuro próximo son las decisiones más prudentes e inteligentes a adoptar… pues si no, se acabaría asaltando los supermercados...”

Claro que es más fácil el insulto facilón.

Poco a poco los distintos gobiernos europeos se han ido igualando. España parecía que lo estaba haciendo mal en los embates de la primera ola. Los ingleses tan superiores, miren a su premier Johnson, nos miraban con condescendiente simpleza. El gurú sueco fue estrella por unas semanas mientras buscaba la inmunidad de rebaño y multiplicó los contagios de sus vecinos noruegos, daneses y finlandeses juntos. Terminó estrellado.