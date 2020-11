El Consejo General de Enfermería exige a Fernando Simón una disculpa por este comentario "machista" sobre las enfermeras

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha enfadado y mucho al Consejo General de Enfermería con un comentario que realizó hace unos días sobre las enfermeras, que este colectivo considera “sexista, primitivo y vejatorio”.

Fue en una charla en directo con los hermanos Pou, dos escaladores y alpinistas profesionales mundialmente conocidos, a través de Facebook Live.

En un momento de la conversación, Eneko Pou realiza esta pregunta en tono jocoso a Simón: “Una cosa que no nos ha quedado claro, ¿te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?”.

Pregunta a la que el epidemiólogo contestó así: “No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

Después de decir “no, no, no”, tratando de quitarle seriedad a su comentario, Simón explicó que siempre ha “tenido mucho miedo a las mujeres”. “No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres”.

“Era un poco cachondeo, ¿eh?”, quiso aclarar Eneko Pou.

Pero al Consejo General de Enfermería no le ha parecido tan graciosa la broma. Más bien, al contrario. Porque han exigido a Simón y a los alpinistas que se disculpen públicamente.

En caso de no hacerlo, advierten, pedirán la reprobación del epidemiólogo al Congreso de los Diputados “y su posterior cese”.