Los socios de Sánchez elevan la presión: "El PSOE ha ido por libre estos dos años. ¿Ahora nos piden que aguantemos?"

Europa Press via Getty Images

Sánchez no consigue contener el enfado de sus socios de Gobierno. Ni su comparecencia el pasado jueves tras conocer el informe de la UCO que tumbó a Santos Cerdán ni la de ayer después de la Ejecutiva de su partido han servido para que el Ejecutivo rebaje la presión de sus teóricos aliados. Todos ellos exigen explicaciones convincentes al jefe del Ejecutivo al conocer que los dos últimos secretarios de organización del PSOE han estado presuntamente involucrados en una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El presidente del Gobierno pidió perdón en ambas intervenciones a la ciudadanía y defendió a su partido como "una organización limpia". Igualmente, se mostró dispuesto a abrir una comisión de investigación en el Congreso, a reunirse con todos los grupos parlamentarios y comparecer en el pleno "a petición propia" para hablar sobre esta trama. Con Junts, este mismo martes, comenzó este carrusel de conversaciones con Jordi Turull y Miriam Nogueras como interlocutores. Sin embargo, ninguna de las dos partes ha informado sobre el contenido de dicho encuentro más allá de exigir una vez que se cumpla lo pactado entre ambas formaciones y la intención de buscar a un sustituto de Cerdán en las habituales negociaciones con Puigdemont fuera de España.

Pedro Sánchez mantiene un encuentro con secretario general de JxCat, Jordi Turull (i), y con Míriam Nogueras EFE

ERC, Bildu y PNV serán los siguientes este miércoles. Los republicanos habían sido citados en Moncloa en la jornada de hoy, pero Rufián pidió retrasarlo hasta escuchar al presidente en la sesión de control en el Congreso. De hecho, el propio portavoz ha instado hoy en redes sociales a Sánchez a comparecer lo antes posible para hablar sobre el caso Koldo. "Nos dicen que 'tiene que cumplir con su agenda internacional'. Deberían entender que para seguir cumpliendo con esa agenda internacional debe seguir siendo Presidente", señalaba en un tuit.

ERC ha sido una de las formaciones que han apoyado la propuesta del PP de que Sánchez compareciera este mismo jueves, una vez concluyera la sesión prevista. Sin embargo, PSOE y Bildu se han opuesto y el Gobierno ha puesto sobre la mesa el 9 de julio como fecha más próxima. Para entonces, Sánchez ya habrá celebrado el Comité Federal en el que se decidirá quién releva a Santos Cerdán como 'número 3' del partido. Las citas "ineludibles" que impiden a Sánchez comparecer antes serían la cumbre de la OTAN, al Consejo Europeo, y la conferencia de Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio.

Los socios de Gobierno no han quedado satisfechos con esta propuesta, dado que consideran que Sánchez tiene que dar explicaciones mucho antes. Es más, le exigen medidas más contundentes contra la corrupción y explicaciones más convincentes. Podemos, directamente, rechaza reunirse con Sánchez al no verle "legitimado" para liderar el Gobierno.

Entre los partidos que conforman Sumar, la división es clara. Mientras Movimiento Sumar, Más Madrid e IU son muy prudentes en sus exigencias, otros como los comunes, Compromís y la Chunta Aragonesista hablan abiertamente de una ruptura.

El diputado de los comunes, Gerardo Pisarello, ha reconocido que la confianza con los socialistas está rota y ha señalado que no descartan una posible salida del Gobierno de coalición si llegan más informaciones comprometedoras sobre el caso Koldo. La portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha asegurado por su parte que Sánchez tiene responsabilidad política por haber confiado en Cerdán y en Ábalos, y le ha pedido un "cambio de paradigma" para seguir contando su apoyo. Y el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha sido más agresivo a la hora de hablar de una "pérdida de confianza". "El PSOE ha ido por libre estos dos años, lo ha hecho maltratando a sus socios ¿y ahora nos piden que aguantemos? Pues ya veremos", ha declarado.

Fuera de Sumar, los ánimos también están caldeados. Al enfado de ERC se suma el ánimo del PNV de escuchar al presidente del Gobierno "a la mayor brevedad posible". Los nacionalistas vascos entienden que esta semana tiene la ronda con los aliados de la investidura y que no es el PP el que debe marcar su agenda, pero no comparten que las explicaciones públicas del jefe del Ejecutivo no puedan llegar hasta mediados de julio.

Lo que sí parece disiparse es la opción de una cuestión de confianza. La mayoría de partidos rechaza esta posibilidad, algo que ya de por sí tampoco se plantean en Moncloa. A su vez, el PP sostiene que no presentará una moción de censura mientras los socios del Gobierno no den la espalda a Sánchez. "No debemos buscar un desahogo que dura 48 horas”, ha expresado Feijóo este martes en una entrevista en COPE. El flotador al que se agarra Sánchez en las horas de mayor zozobra de su Gobierno.