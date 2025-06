Feijóo plantea en su ponencia ideológica endurecer las penas por malversación y que no haya indultos a corruptos

Matias Chiofalo / Europa Press via Getty Images

El PP quiere endurecer las penas por malversación y adoptar medidas para que el mal uso del dinero público merezca el máximo reproche penal, eliminando además el indulto en delitos relacionados con la corrupción, el terrorismo o los ataques a la integridad territorial de España.

Así consta en la ponencia política del 21 Congreso de los populares, donde se aboga porque cuando el indulto sea para personas que ocupen o hayan ocupado responsabilidades políticas haya una tramitación reforzada y tenga que ser autorizado por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados.

"La corrupción es un delito y una fractura moral que crece y se expande allá donde se premia al que obedece y consiente sin preguntar", sostiene el PP en el documento, donde se apuesta por repensar los requisitos de acceso de los cargos públicos para que no sea una "agencia de colocación por mera afinidad".

Los populares abogan además porque el Congreso de los Diputados "recupere su prestigio y funciones" y para ello se eliminen "dilaciones injustificadas" en la tramitación de las iniciativas, una queja permanente en esta legislatura del PP, que acusa a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, de guardar sus leyes en el "congelador" para que no salgan adelante.

Junto a ello aseguran que harán, cuando gobiernen, los cambios normativos necesarios para que no vuelva a ocurrir que un Gobierno no presente un proyecto de presupuestos y ello no tenga consecuencias.

También quieren que haya, por ley, un debate anual sobre el estado de la Nación y un régimen periódico de reuniones entre el Gobierno y la oposición.