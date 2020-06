Un científico del CSIC sale en defensa de Fernando Simón en 'LaSexta': "Lo que está pasando su familia..."

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, está siendo la diana de las críticas de la derecha y la ultraderecha por la gestión del coronavirus.

Junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, está recibiendo las críticas más duras e incluso ha visto cómo hay quienes se han querellado contra él.

Por esa razón, un colega suyo, el biólogo y científico del CSIC Antonio Figueras ha salido en su defensa cuando, entrevistado en el programa Liarla Pardo de LaSexta, su presentadora, Cristina Pardo, le ha preguntado por las cifras de la pandemia.

“Yo no creo ni que Salvador Illa ni que Fernando Simón sean unos criminales ni que hayan intentado hacer daño a la población. Lo que ha fallado es el sistema de alerta temprana, que es compartido entre Sanidad y las comunidades autónomas”, ha explicado.

Después, Figueras ha respaldado a Simón:

“Yo he estado en comités de emergencia. Lo que está pasando Fernando Simón, su familia y su equipo, no lo paga nadie. Yo he discrepado en cosas que ha dicho, pero he de reconocer que ha aguantado como un jabato en una situación extremadamente complicada para este país”.