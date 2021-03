Las siete claves de la edición más desenfrenada de 'La isla de las tentaciones'

Fani y Christofer se comieron el protagonismo del resto en La isla de las tentaciones 1 y Melyssa y Tom lo hicieron en la segunda entrega, pero en esta tercera edición, que llega a su final esta semana, el reparto de papeles ha sido más que coral en el reality de Telecinco que mezcla a parejas y solteros. La cadena emite este miércoles las últimas hogueras en las que las parejas deciden si siguen juntas o no .

Mientras, Lucía ha sido (a medias) la Melyssa o sufridora de esta edición, Lola ha sido protagonista por por no saber ni ella lo que quiere y Marina por dejar desde el primer momento que Lobo le aulle al oído. Lara y Claudia, en cambio, se han llevado la misma etiqueta que sus respectivos novios, Hugo y Raúl. Ha sido un pasen y vean en el que un italiano, Simone, ha acabado con el corazón roto por Lola. Lo nunca visto en un reality de Mediaset.

Aunque no han faltado coincidencias con el resto de ediciones: una audiencia media de más de tres millones de espectadores , concursantes que repiten como Fiama (que tiene los labios cortados de tanto besar a Manuel, y viceversa), autodescripciones para la historia — de ’la Penélope Cruz de Montequinto ’ a ‘el Jesulín de Ubrique de Puerto Real’ y el futbolista Joaquín comentando los programas en sus redes sociales.

Pero, especialmente, las dos villas este año se han convertido en la casa de Tócame Roque, y no sólo por el alboroto, sino porque lo que no ha faltado es el roce con concursantes que han caído en las zarpas de varios tentadores. Que se lo digan a Lola, a Jesús, a Manuel y, en su caso, al tentador Isaac Lobo, que sólo ha estado con Marina —su “Caperucita”—, pero toda una audiencia le escuchó decir “yo a Lucía me la follaba”. Nadie dijo que un tentador estaría libre de ser tentado. De hecho, la próxima edición tendrán que cambiar la bombilla de la alarma, que se encendía por cada momento subido de tono, porque los habitantes de las villas en La isla de las tentaciones 3 la han fundido.