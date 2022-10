Tras ser criticada por sus 'tetas pequeñas' Florence Pugh lo dice todo con su último atuendo

Vittorio Zunino Celotto via Getty Images

“Supe que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto”, comentó entonces la protagonista de Don’t worry baby en su Instagram, donde respondió a quienes criticaron sus “tetas pequeñas” .

“Muchos de ustedes me dijeron agresivamente lo decepcionados que estaban por mis ‘tetas pequeñas’, o cómo debería avergonzarme por tener un ‘pecho plano’. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo”, respondió la actriz, de 26 años.