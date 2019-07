Frank Blanco anuncia que deja 'Zapeando'

Fin de una etapa. Frank Blanco deja Zapeando. Después de seis años al frente del programa de laSexta, el presentador catalán ha anunciado este viernes que a partir del 2 de septiembre ya no estará en plató.

“Es algo que sabe muy poca gente. Esto no lo sabe ni mi madre, pero os lo tengo que contar. A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando. No voy a llegar al programa 2.001 porque ha llegado la hora de cambiar”, ha dicho para anunciar su marcha. “Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo y ya por fin me voy a un sitio donde me van a ver como lo que soy: un joven prometedor, lleno de talento”.