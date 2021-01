Fui violada cuando era prostituta y quiero que sepáis una cosa

Llevaba muchos años siendo prostituta. Filtrar a tus clientes es un lujo. Algunas compañeras más privilegiadas se podían permitir rechazar clientes. Yo no podía, así que siempre me tocó hacer de tripas corazón. Siempre fui una superviviente; es decir, no me quedaba otra que arriesgarme.

Al llegar a la habitación, el hombre me dijo que me pagaría después. No me dio buena espina y me entró miedo, pero sentí que no tenía más remedio que aceptar. No voy a entrar en detalles sobre la violación porque eso es algo que guardo para mí y no necesito demostrárselo a nadie. Cuando acabamos, me dijo que iba a buscar el dinero, que se lo había dejado en el coche.