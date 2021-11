Georgie Dann, de repente el último verano

No sabría explicar cómo había llegado aquél vinilo a mis manos. Comprarlo, no lo compré. Tampoco creo que alguien me lo regalara. Quizás me lo llevé sin darme cuenta tras alguna fiesta. Hasta ahí, todo podría parecer normal. Lo que ya no me perdonarían mis amigos, todos selectos melómanos, es que hubiera buceado tanto en su contenido como para que prefiriera uno de sus temas, quizás el único de corte romántico.