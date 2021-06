La Audiencia Nacional rechaza prisión provisional y medidas cautelares para Ghali

Las acusaciones habían pedido medidas cautelares (prisión preventiva y retirada del pasaporte) para que no pudiera abandonar España. El fiscal Pedro Martínez Torrijos no ha pedido, sin embargo, esas mismas medidas cautelares para el también presidente de la República árabe Saharaui Democrática (RASD), misma postura del abogado de la defensa. De ahí que la decisión final de Pedraz haya sido la esperada.

dosNo hay riesgo de fuga

Según la informado en un comunicado la Audiencia Nacional, el magistrado ha acordado con Ghali que “aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado”.

El juez señala que en el presente caso “no puede apreciarse riesgo de fuga alguno. No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”.

Además, recuerda que Ghali “no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados” y que “no se ha solicitado diligencias de prueba alguna y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna”.

Pedraz se escuda para su decisión, además, en las carencias de la acusación. “El informe de la acusación (que aparte su poder otorgado ha sido cuestionado) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que el Sr. Ghali entró en España ilícitamente”.

El líder del Polisario entró en nuestro país con pasaporte argelino -país que apoya a los saharauis y donde se encuentran los campos de refugiados de Tindouf- y con el nombre falso de Mohamed Ben Batouch.

Los hechos investigados

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 le ha interrogado en relación con la querella que interpuso contra él el activista y bloguero saharaui con nacionalidad española Fabel Breica por delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Breica asegura cuando llegó a los campamentos de Tinduf en abril de 2019 fue amenazado por miembros del Frente Polisario para que los abandonara bajo la acusación de traidor, y acabó siendo detenido en un centro no identificado, donde se le sometió a torturas.

También se le ha preguntado por una querella anterior que durante años había sorteado, la de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) por genocidio en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. Esta denuncia dio lugar a la apertura de las diligencias previas abiertas en su contra ya en 2008.