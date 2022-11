'God of War Ragnarök' no es de este mundo

Ian Malcom ya lo dijo en Jurassic Park: “Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado”. Sony Santa Mónica lo ha logrado. Cory Barlog , actual director creativo de los estudios, trajo a PlayStation 4 la primera entrega de este “reboot” de una saga ya consagrada en los sistemas de Sony. God of War llegó a consolas un 20 de abril y su recibimiento no pudo ser más rompedor. Kratos, el fantasma de Esparta, llegaba a tierras nórdicas tras su paso (y posterior destrucción) por la mitología griega.

En esta segunda entrega, God of War Ragnarök , el juego retoma las aventuras de Kratos y Atreus, padre e hijo, en medio del Fimbulwinter, en el preludio del fin del mundo: crudos inviernos que no tienen fin. Ambos todavía sufren las consecuencias de su enfrentamiento con Baldur, descendiente de Odin y Freya, e intentan sobrevivir a duras penas hasta que reciben una visita inesperada en medio de la tormenta y que pondrá en jaque la paciencia del espartano, que ansía la paz en un mundo de oscuridad. Sería un crimen seguir escribiendo y desvelar algo más, pues parte de la magia de esta nueva entrega son todas las sorpresas que aguardan en su interior.

Uno de los temores más extendidos entre los aficionados de la franquicia, era que el juego fuera una versión 1.5 de la entrega de 2018. Bueno, podemos afirmar y sin miedo a que nos tiemble la mano, que Ragnarök es todo lo contrario. Esta segunda parte convierte al God of War de 2018 en una demo técnica: es mastodóntica, inmensa, tanto en historia y desarrollo, como en personajes, escenarios, combates y puzles. Una locura. Si querías que te sorprendiera, take it easy, lo hace y con creces. Es el God of War que nos merecíamos. No quiero desmerecer a la primera entrega, es brillante. La comunidad disfrutó pero quería más, y Sony Santa Mónica les dio más: “No hemos reparado en gastos”.