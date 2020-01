Gran Canaria: destino 'healthy'

Juergen Sack via Getty Images

Más de 300 días de sol al año, 24ºC de temperatura promedio y algunas de las más icónicas playas del mundo condensadas en una isla de no más de 50 kilómetros de norte a sur. Gran Canaria es uno de los destinos más completos del archipiélago de las Canarias, una isla bendecida por la naturaleza que la sensata mano del hombre ha sabido aprovechar. Un destino honesto a donde viajar para cuidarse, mimarse y descansar.

O no.

Es jueves y llego justo a tiempo para divisar la primera puesta de sol de mi viaje a Gran Canaria. Una sinfonía de colores que va desde los tonos ocres hasta los naranjas, rojizos y azules anuncia la retirada del sol, aunque solo de forma momentánea, no me cabe ninguna duda de que mañana volverá a brillar de esa forma única, repartiendo esa luz extraordinaria que lo abarca todo. Me esperan tres días de profunda inmersión en una isla donde casi la mitad del territorio está protegido por la Unesco como Reserva de la Biosfera, todo un continente en miniatura con una gran complejidad de paisajes y climas que en lugar de asustar, seduce.