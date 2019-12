Florian Gaertner via Getty Images

A pesar del aumento de la preocupación ciudadana por el medio ambiente, con importantes movilizaciones durante la celebración de la COP25 en Madrid, los resultados no han sido nada esperanzadores. Hay dos cadenas que han sacado muy mala nota: Mercadona , con 3,2 puntos sobre un total de 10, y Carrefour , con 2,3 puntos. Y lo más preocupante es que ambas empresas han empeorado notablemente los resultados que obtuvieron el año pasado .

Estas no son las únicas cadenas de supermercados que han suspendido esta vez, ya que El Corte Inglés y Dia tampoco han logrado superar el examen de la organización ecologista, aunque se han quedado más cerca del aprobado, al obtener 4,6 puntos y 4 puntos, respectivamente.

Carrefour: insuficiente (2,3 puntos)

La cadena también anunció en junio que había eliminado completamente el plástico de las secciones de frutas y verduras de sus tiendas Bio . Pero Greenpeace ha encontrado que todavía no ha sido así, puesto que los ajos se siguen vendiendo envasados.

Mercadona: insuficiente (3,2 puntos)

La organización ecologista recela de las dos primeras opciones al considerar que no se reducen residuos. “Ambas desechables puesto que no están diseñadas para un uso a largo plazo aunque se vendan como reutilizables. No tienen planes para eliminar sus bolsas desechables”, señalan.