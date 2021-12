Gustave Flaubert: las claves para crear vida literaria y trascender el tiempo

El secreto de la grandeza de Flaubert estaría en su anhelo de trascender el tiempo y el espacio. Siempre tuvo presente “la conciencia de no limitarse a escribir sólo para sus contemporáneos. Así, por ejemplo, en una de las cartas dirigidas a su amiga George Sand apuntó: “Escribo (me refiero a un autor que se respeta) no para el lector de hoy, sino para todos los lectores que puedan aparecer mientras viva la lengua”, recuerda Javier Seto, responsable del Área de Bolsillo de Alianza Editorial. Uno de los sellos en los que los lectores hispanohablantes han leído grandes clásicos como este en la Biblioteca Flaubert y que este 2021 ha publicado El hilo del collar , un volumen con una selección de su correspondencia que sirve de retrato autobiográfico.

Autorretrato literario

“Nací en el hospital (el de Ruán cuyo cirujano jefe era mi padre; en su arte legó un nombre ilustre) y crecí, separado por una pared, entre todas las miserias humanas. Siendo muy niño, jugué en un anfiteatro. Por ello, quizá, tengo una pinta a la vez fúnebre y cínica. No me gusta la vida y no tengo miedo a la muerte. La hipótesis de la nada absoluta ni siquiera tiene algo que me aterrorice. Estoy dispuesto a lanzarme con placidez al gran agujero negro (…). Continuemos con las confidencias. No siento simpatía por ningún partido político o, mejor dicho, abomino de todos ellos, porque me parecen igualmente limitados, falsos, pueriles, ocupándose de lo efímero, sin visión de conjunto y sin situarse nunca por encima de lo útil. Odio todo despotismo. Soy un liberal empedernido. De ahí que el socialismo me parezca un horror pedantesco que será la muerte de todo arte y de toda moralidad. Como espectador, he asistido a todas las revueltas de mi época” (30 de marzo de 1857).