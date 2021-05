Habla el Guardia Civil de la imagen que da la vuelta al mundo: "No sabía si estaba vivo o no"

Se llama Juan Francisco, es Guardia Civil y su imagen sacando a un bebé del agua en la playa de El Tarajal está dando la vuelta a España. Este agente se ha convertido en uno de los rostros de la crisis migratoria que se ha desatado entre Marruecos y el Gobierno y que ha provocado que lleguen más de 8.000 personas a Ceuta.

El agente que se ha ganado la admiración de todo el país ha estado en diversos medios de comunicación para hablar de cómo vivió una de las jornadas de trabajo más intensas que ha vivido en los últimos meses.

Juan Francisco ha estado en Al Rojo Vivo, el programa de Antonio García Ferreras en laSexta, donde ha narrado que cuando cogió a ese bebé no sabía si estaba vivo o no. En un primer momento creyó que lo que esa mujer llevaba a los hombros era una mochila y no un recién nacido.

“El bebé estaba frío, húmedo. No hacía ningún tipo de gesto, cuando lo cogí no sabía si estaba vivo o no”, ha explicado. La mujer “iba con un flotador de juguete intentando sobrevivir” porque le costaba moverse por el agua: “Era incapaz de poder avanzar ni retroceder”.

“En un principio creí que llevaba una mochililla detrás con algo de ropa, pero en un movimiento que hizo vi que era la cabecita de un bebé. Sin pensarlo, rápidamente fui hacia esa madre”, ha contado ante las cámaras de laSexta.

El agente, que estado más de 10 horas sin salir del agua durante esta crisis migratoria entre España y Marruecos, ha narrado que cuando cogió al bebé en brazos intentó ir lo más rápido posible hacia la costa mientras otro compañero se ocupaba de la madre. Además, por lo que él mismo ha contado, el pequeño y la madre se encuentran en perfecto estado.

“No sé hasta qué punto ha sido mediática la actuación que hemos realizado”, ha comentado el protagonista de la imagen que ha dado la vuelta al mundo y que es portada de distintos medios extranjeros.