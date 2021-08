Lee esto si haces pis ‘por si acaso’ aunque no tengas ganas

TikTok no es precisamente una fuente de conocimiento fiable (por ejemplo, no es buena idea utilizar una lima de uñas para para afilarte los dientes). Hace poco salió en esta red social un vídeo que explicaba que hacer pis antes de salir de casa “por si acaso” no es bueno para la vejiga, ya que estás enseñando a tu vejiga a vaciarse antes de que sea necesario y al final acabas yendo al baño más veces a lo largo del día.