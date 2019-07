Hacía calor

Aquel 18 de julio cayó en sábado, y Madrid luchaba por no derretirse en un verano sofocante.

Aún faltaban dos días para que llegaran los tiros a la capital, cuando el pueblo asaltó el Cuartel de la Montaña.

Hasta ese momento, los madrileños anduvieron por tascas, callejas y mercados, esperando las noticias que voceaban los periódicos o el engolado soniquete de la radio; ardiendo de impaciencia, liando cigarrillos de cuarterón o masticando la colilla del Farias que guardaban, con avaricia, desde el almuerzo, mientras, ingenuamente, pensaban que aquello no iba a pasar de humo de pajas.

¿Cómo cabía imaginarse que vendrían tres años de fuego y cuarenta de cenizas?

EL TABACO MATA

—Te lo digo de corazón. Tengo el barrunto de que esto no va a salir bien —y, contrariado, apretó el puño como para ordeñar—. Hazme caso por una puta vez, Paulino. No vayas. ¿Vas a andar por esas sierras perdido como un vagamundo? —y señaló el horizonte.

—¿Perdido? —le interrumpió—. Venga ya, no seas bolo; sabes que yo me oriento como los murciégalos. ¿Te acuerdas de aquel perro que me se despistó en Talavera y que volvió a los seis días? Pues eso.

—No me jodas. ¿Es que somos perros?

—No, claro que no. Los perros no fuman. ¿Qué quieres, que apechuguemos otro mes sin tabaco cuando tengo haces —y abrazó el aire— apolillándose en mi troje? Y de paso —guiñó un ojo— le caliento el bujero a mi parienta.

—Ni así lo entiendo, Paulino. Te arriesgas a que te hagan uno en la sien. Que hay mucho trecho en ir y venir. Y eso si vuelves —sentenció—, que ya sabes cómo anda el monte de revuelto. También son ganas, Paulino, de meterse en un avispero. Total, unos meses más, tiramos fumando hojarasca, que las jaras abundan y papel tenemos. Tú no vas por tabaco, cabeza loca, sino por la parienta. A ti lo que te pierden son las bragas. Ya lo decía el sargento Grelos: “Tira más pelo de coño que maroma de barco”.

—Ahora el papel que vale es éste —y le mostró, a él, que tampoco sabía leer, el salvoconducto firmado por un oficial tan sobrado de estrellas como falto de nicotina—. No me seas calzonazos, Sebas —rezongó Paulino—. Si no pudieron con nosotros ni los lobos ni… ni el cura. Así que, primo, si no quieres nada para los tuyos, yo… carreterita y manta.

—Y encima desarmado —confirmó Sebastián pasándole revista.

—Hombre, llevo la cabritera —malició entre risas y palmeándose el bolsillo.

Sebastián sintió un escalofrío al presentir que esa risa mellada podía ser la última. Y, firme como un chopo, haciendo visera con la mano, vio como Paulino, decreciendo, traspasaba la última loma, lamida por un sol mortecino.