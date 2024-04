Un satélite pilla al barco ruso de las alarmante sospechas con Corea del Norte

China está proporcionando amarre a un carguero ruso sancionado por Estados Unidos e implicado en transferencias de armas norcoreanas a Rusia, según imágenes de satélite obtenidas por Reuters, mientras crece la preocupación de Estados Unidos por el apoyo de Pekín a la guerra de Moscú en Ucrania.

El think tank británico Royal United Services Institute (RUSI) afirmó que el buque ruso Angara, que desde agosto de 2023 ha trasladado a puertos rusos miles de contenedores que se cree contienen municiones norcoreanas, lleva anclado en un astillero chino de la provincia oriental de Zhejiang desde febrero.

La presencia del buque en el puerto chino subraya los retos a los que se enfrentan Estados Unidos y sus aliados en su intento de cortar el apoyo militar y económico a Rusia. Con Ucrania sometida a un renovado asalto ruso y escasa de municiones, las autoridades estadounidenses han lanzado advertencias cada vez más duras sobre lo que dicen que es la ayuda de China para reconstruir el ejército ruso tras sus primeros reveses en la guerra de Ucrania.

Se espera que ese apoyo encabece la agenda esta semana durante la visita a Pekín del Secretario de Estado Antony Blinken. El segundo diplomático del Departamento de Estado, Kurt Campbell, declaró este mes que Washington no se quedaría «de brazos cruzados» si Pekín aumentaba su apoyo a Moscú.

Además, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo que tenía conocimiento de «informes creíbles de fuentes abiertas» según los cuales el Angara está amarrado actualmente en un puerto chino y que había planteado la cuestión a las autoridades chinas.

«Hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros para que cumplan sus obligaciones en virtud de la RCSNU 2397», dijo el funcionario, en referencia a una resolución de las Naciones Unidas que restringe el comercio con Corea del Norte y exige a los Estados de la ONU que cancelen el registro de cualquier buque implicado en actividades ilícitas.

«Cuando el secretario Blinken se reúna con sus homólogos de la RPC esta semana, abordará una serie de preocupaciones, incluida la guerra de Rusia contra Ucrania y los lazos entre Rusia y la RPDC», dijo el portavoz, refiriéndose a China y Corea del Norte por las iniciales de sus nombres oficiales.

Las imágenes de satélite que RUSI ha obtenido en los últimos meses de empresas como Planet Labs PBC, con sede en San Francisco, mostraban al Angara atracado en el astillero de Zhoushan Xinya, en Zhejiang, que en su página web dice ser la mayor empresa privada de reparación naval de China.

El barco fue identificado por su transpondedor único del sistema de identificación automática (AIS) que se había encendido brevemente, probablemente por razones de seguridad, mientras navegaba por un tramo muy transitado del estrecho de Corea en ruta hacia China. Según RUSI, antes de llegar a China el 9 de febrero, aparentemente para reparaciones o mantenimiento, el Angara había estado atracado en enero en puertos norcoreanos y rusos con el transpondedor apagado. Volvió a dejar de transmitir poco después de llegar a China.

Al menos 11 viajes a China

El barco, sancionado por Estados Unidos en mayo de 2022, había realizado al menos 11 entregas entre el puerto norcoreano de Rajin y puertos rusos desde agosto de 2023, según RUSI, que ha estado siguiendo sus movimientos como parte de un proyecto para utilizar datos de código abierto para monitorear las redes de evasión de sanciones de Corea del Norte.

La embajada de China en Washington dijo que no estaba al tanto de los detalles relacionados con el Angara, pero que China «siempre se opone a las sanciones unilaterales y a la jurisdicción de largo alcance que no tienen base en el derecho internacional o mandato del Consejo de Seguridad». El Ministerio de Asuntos Exteriores de China también dijo que no tenía información sobre el asunto.

Estados Unidos y decenas de otros países afirmaron a principios de año que las transferencias de armas norcoreanas a Rusia violan «flagrantemente» múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Joseph Byrne, investigador del RUSI, dijo que el gobierno de China debería saber que el buque sancionado por Estados Unidos estaba atracado en su astillero. «Si deja que (el Angara) salga del puerto sin inspeccionar y recién reparado, entonces demuestra que China probablemente no tomará ninguna medida contra estos buques rusos», dijo Byrne.

Washington ha pedido repetidamente a China que no ayude al esfuerzo bélico de Moscú desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, que se produjo pocas semanas después de que Rusia y China declararan una «asociación sin límites».

Blinken criticó la semana pasada el apoyo chino a la industria de defensa rusa, afirmando que Pekín era actualmente el principal contribuyente a la guerra de Moscú en Ucrania a través de su suministro de componentes críticos para armamento.

Tanto Rusia como Corea del Norte han rechazado repetidamente las críticas sobre las supuestas entregas de armas. Moscú afirma que desarrollará vínculos con los países que desee y que su cooperación con Pyongyang no contraviene los acuerdos internacionales.

Campbell declaró el lunes en un acto en Washington que la creciente asociación de China y Corea del Norte con Rusia era «antitética» para los intereses de seguridad de Estados Unidos en Europa y el Indo-Pacífico.