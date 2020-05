Hacia un mundo con nuevas normas

PeopleImages via Getty Images

PeopleImages via Getty Images

Llegamos a finales de mayo, con una primavera exuberante en Madrid y en lo que muchos expertos consideran tan solo los inicios de una epidemia global cuya duración y consecuencias aún desconocemos. Aquellas personas que creemos vivir en un mundo global, en el que el destino de la humanidad es uno y es interdependiente del uso que hagamos y el trato que le demos a nuestro entorno, nos jugamos mucho en cómo resolvamos la epidemia. Parece haber a grosso modo dos caminos, y ninguno de ellos sencillo, que están en aparente competición política, en algunos países con enorme crudeza.

Uno de los caminos abre una nueva vía política para trascender aún más a las instituciones estatales y establecer nuevos acuerdos e instituciones multilaterales, en ocasiones de naturaleza público-privada, que puedan establecer desde las medidas de prevención y la adquisición de los suministros, hasta las normas que regulen el acceso y precio de la futura vacuna, pasando por la gestión de la movilidad humana en las fronteras o las políticas e instrumentos de financiación destinados a paliar los enormes daños económicos y sociales de la COVID-19. Este camino tiene algo de épico y utópico pero no nos engañemos, su más reciente antecesor ha sido la globalización liberal, con su consiguiente desregularización de los mercados financieros y mercantilización de los cuidados y los bienes naturales. Este precedente ha generado un mundo de brutales desigualdades y nuevas formas de poder poco transparentes, difíciles de controlar y de hacerlas rendir cuentas. En este camino, nuestro reto será conseguir que las nuevas reglas e instituciones sean inclusivas, democráticas, transparentes y que no beneficien fundamentalmente o exclusivamente a las actuales élites cosmopolitas. Es una lucha por nuevas formas de poder.

El otro camino llevaría a reforzar las mermadas instituciones estatales y las legitimidades nacionalistas. Esta vía, en los tiempos que corren, tiene algo de romántica resistencia y defensa de lo conocido que también enamora a muchos. De nuevo, no debemos engañarnos: no es una vuelta a un pasado más feliz. Por un lado, da alas a la competencia entre países para autoprotegerse y resolver en su territorio la pandemia cueste lo que cueste. Pero no todos los países podrán pagar ese precio, lo que dejará a miles de millones desprotegidos. Por otro lado, requerirá desarrollar nuevas reglas de cooperación entre estados en un marco de interdependencia, un poco al estilo de los años 80 del siglo XX. En ese escenario, ya podemos vislumbrar la pelea hegemónica entre los países más fuertes y el notable riesgo de que el “nosotros primero” fácilmente se transforme en un “sálvese quien pueda”. Por tanto, la batalla más dura será conseguir que aquellos más fuertes se comprometan con la protección de los menos fuertes, algo que la reciente historia demuestra que es muy difícil.